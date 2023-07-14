Як стати помічником ветерана та отримувати за це зарплату: умови реєстрації

В Україні оголосили набір для участі в експериментальному проєкті – інституті ветерана. Мешканців України запрошують зареєструватись на навчання для вакансії “помічник ветерана” з подальшим працевлаштуванням.

Що це за професія, чим потрібно буде займатися, яку платитимуть зарплату та кого візьмуть на навчання –у матеріалі Styler .

Хто такі помічники ветерана

Це спеціально навчені люди, які допомагатимуть ветеранам легко та гідно перейти від військової служби до цивільного життя, отримати послуги та пільги, які їм гарантовано державою.

Хто може подати заявку

Ветеран війни, член сім’ї ветерана, постраждалий учасник Революції Гідності, член сім’ї загиблого (померлого) ветерана, член сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України та перебуває на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Має ступінь освіти не нижче молодшого бакалавра

Має Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

Відчуває сили стати центром ветеранського життя у своїй територіальній громаді

Які обов’язки потрібно виконувати

Участь у проведенні моніторингу та визначенні потреб ветерана, у тому числі за допомогою цифрових інструментів Мінветеранів

Інформування ветерана про програми підтримки

Консультування щодо реалізації гарантій, пільг, прав, оформлення документів, отримання публічних послуг

Налагодження комунікації між ветеранами та постачальниками публічних послуг, участь в опрацюванні інформації про ступінь задоволеності якістю надання публічних послуг, формування пропозицій щодо удосконалення якості їх надання

Формування пропозицій щодо удосконалення можливостей суспільства у задоволенні потреб ветеранів, активного залучення ветеранів до життя суспільства, використання їх потенціалу для розвитку регіону та суспільства в цілому

Де і як працюватимуть помічники ветеранів

Після проходження навчання помічники ветерана працюватимуть у Сервісному офісі у справах ветеранів. Також можливе віддалене місце роботи.

Один помічник ветерана може надавати координаційну підтримку не більш як 100 учасникам експериментального проєкту.

Яка зарплата у помічника ветерана

Як повідомили у Директораті стратегічного планування та євроінтеграції, кандидати на посаду помічника ветерана можуть розраховувати за зарплату 16 тисяч гривень. Таку суму сплачуватимуть на етапі експерименту і вже є кошти, закладені у державному бюджеті.

Як подати заявку на конкурсний відбір

Заявку слід подати через інформаційний портал Е-Ветеран. Щоб заповнити заявку, вам знадобиться:

Електронний підпис: файловий ключ, апаратний ключ або Дія.Підпис.

Документ, що підтверджує вашу освіту

Членам сім’ї ветерана – документ, що підтверджує родинні зв’язки

Важливо! Якщо заяву подає член сім’ї, ветеран повинен підтвердити її та накласти свій електронний підпис.

Наразі закінчується збір заявок у 4 пілотних областях: Вінницька, Дніпропетровська, Львівська та Миколаївська. Зареєструватись можуть також мешканці інших областей, якщо вони готові до переїзду.

Навчання проводитимуть у центрах ветеранського розвитку на базі певних вищих навчальних закладів. Програми навчання вже розроблені.

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