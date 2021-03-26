Як Вінницький державний педагогічний університет готує спільний конкурс із міліцейськими закладами Росії та Білорусі

У чаті для студентів Вінницького державного педагогічного університету з’явилось оголошення від завкафедрою журналістики. Викладачка запропонувала студентам взяти участь у конкурсі інфографіки й пообіцяла поставити високі бали з кількох дисциплін. Про це повідомляють активісти руху «ЧЕСНО«

Проблема в тому, що у конкурсі беруть участь всього два іноземних виші, і обидва пов’язані з країною-агресором. Це навіть не педагогічні університети, а університети, які готують студентів до роботи у силових структурах: Уральський юридичний університет МВС Росії та Могилевський інститут МВС Республіки Білорусь.

Кафедру журналістики та зв’язків із громадськістю у Вінницькому педагогічному університеті очолювала Уляна Лешко. На сайті вінницького університету вказано, що вона працювала у виші з 2010 року. Минулого року Міністерство освіти і науки навіть оголосило їй подяку.

Відповідно до міжнародної угоди між вузами Росії, Білорусі та України українські студенти та російські й білоруські курсанти мали б намалювати інфографіку.

Угоду від вінницького педуніверситету підписала саме Уляна Лешко.

Ось скрін із загального чату, де пропонують закрити кілька дисциплін лише за участь у цьому конкурсі.

Після публікації угоди в соцмережах і розголосу викладачку тихенько звільнили, про що вона і повідомила студентів.

Користувачі соцмереж помітили, що наукові статті викладачки Лешко, які вона публікувала на сайті Могилевського інституту МВС Білорусі, після її звільнення з вінницького вишу було видалено.

Жодного повідомлення про цю ситуацію на сайті університету нам знайти не вдалося.

У прес-службі Міністерства освіти і науки Руху ЧЕСНО повідомили, що згідно з чинним законодавством університети є повністю автономними, їх ніхто не контролює, тому за всі угоди відповідає виключно керівник вишу. Ректорка Наталя Лазаренко на лікарняному і ситуацію не коментує.