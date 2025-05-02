Як захистити свій номер телефону від шахраїв?

Мобільний телефон давно став частиною нашого повсякденного життя. З його допомогою ми замовляємо їжу, записуємося до лікаря, платимо за світло чи воду, спілкуємося з рідними. Але, на жаль, ця зручність приваблює і шахраїв. Їхня мета — обманом витягнути з людей гроші. І найнебезпечніше те, що вони не ламають двері — вони проникають у наші думки через слухавку.

Шахрай завжди телефонує першим. Якщо вам дзвонять і кажуть, що це з банку або поліції — будьте пильні. У 9 з 10 випадків це обман.

Приклад 1

Людмила Петрівна, пенсіонерка з Харкова, отримала дзвінок:

— Ваш онук скоїв ДТП. Він у поліції. Потрібно терміново 20 тисяч гривень, щоб його не посадили.

Жінка перелякалась і переказала гроші. Лише пізніше дізналася, що з онуком усе добре.

Пам’ятайте: правоохоронці не просять гроші телефоном. А справжні родичі завжди можуть відповісти на звичайний дзвінок.

Ще одна типова схема — псевдобанкіри. Вони добре підготовлені, говорять впевнено, можуть навіть знати частину ваших даних (прізвище, останні цифри картки). Але мета одна — дізнатися PIN-код, CVV або код з SMS.

Приклад 2

Іван, студент із Чернівців, почув у слухавці:

— Це служба безпеки банку. Ваша картка під загрозою. Потрібно терміново переказати гроші на резервний рахунок.

Він довірився. І вже через 10 хвилин із рахунку зникли всі кошти.

Запам’ятайте: справжній банк ніколи не просить такі дані телефоном. Якщо є сумніви — покладіть слухавку та самі зателефонуйте на офіційний номер банку або відкрийте мобільний додаток.

Приклад 3

Мамі двох дітей із Полтави подзвонили:

— Через 5 хвилин ваша зарплатна картка буде заблокована. Терміново надішліть код з SMS!

Жінка відчула підозру й відкрила додаток — усе було в порядку. Вона не відповіла — і вберегла свої гроші.

Приклад 4

Олексій, пенсіонер з Києва, почув:

— Ваша донька в лікарні після аварії. Потрібно оплатити термінову операцію.

Він запанікував і вже хотів бігти в банк. Але подзвонив дочці — і вона спокійно відповіла з дому. Це був обман.

І останнє: шахраї завжди поспішають. Вони тиснуть, змушують вас діяти негайно. Якщо чуєте слова «терміново», «негайно», «вже зараз» — зупиніться. Це пастка.

Що робити:

Не панікуйте. Подумайте.

Покладіть слухавку.

Перевірте інформацію самі: зателефонуйте в банк, рідним.

Нікому й ніколи не повідомляйте коди з SMS, PIN чи CVV.

Навчіть цих простих правил своїх батьків, бабусь, дідусів і дітей. Шахраї хитрі, але обережність і знання — найкращий захист. І завжди перевіряйте номери в інтернеті (Google, Bing). Cписок телефонів шахраїв часто можна побачити в пошукових системах на кшталт Google.