З 1 червня в Україні починається посилений епідемічний нагляд за холерою

Холера — це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Інфекція передається фекально-оральним шляхом через забруднену воду, їжу та побутові контакти. Без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті.

Безперервний епідеміологічний нагляд за холерою триває впродовж року, але з 1 червня до 1 жовтня починається посилений епідемічний сезон спостереження.

Ігор Кузін ❝ З 1 червня в Україні особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково тестуватися на наявність холери. Центри контролю та профілактики хвороб реалізують комплексні плани реагування та діагностики підозр, працюють оперативні протиепідемічні та дезінфекційні бригади. Медзаклади для госпіталізації пацієнтів з підозрою на холеру мають незнижувальний запас лікарських засобів — антибіотиків, регідратаційних розчинів, дезінфектантів. Це дозволяє своєчасно виявити підозри на холеру та забезпечити системний контроль за епідситуацією на рівні країни ❞, — зазначає заступник міністра, головний державний санітарний лікар України

Окрім обстеження хворих з підозрою на холеру, фахівці ЦКПХ проводять дослідження зразків довкілля: моніторинг проб води, стічних вод, прісної та морської води. У 2023 році під час посиленого сезону епіднагляду за холерою підозри на захворювання фіксували у Запорізькій та Чернігівській областях. Після розслідувань вони не підтвердилися. Загалом, протягом сезону було обстежено 12 604 людини із гострою кишковою інфекцією та проведено 11 073 дослідження проб води. Спалахів холери не зафіксовано.

Щоб уникнути захворювання на холеру, дотримуйтеся простих правил:

☛ Не купуйте продукти харчування, зокрема рибу, у місцях стихійної торгівлі. ☛ Не купайтеся та не ловіть рибу у забруднених водоймах. ☛ Дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед їжею, після відвідування туалету та вулиці. ☛ Вживайте чисту воду, бажано бутильовану. Кип’ятіння води вбиває холерні вібріони вже через 1 хвилину. ☛ Перед вживанням мийте овочі і фрукти чистою водою та обробляйте окропом. ☛ Ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти перед вживанням.

При своєчасно розпочатому лікуванні нетяжка форма холери закінчується повним одужанням. Дотримання профілактичних заходів допоможе захистити себе та своїх близьких від цієї небезпечної інфекції.

Міністерство охорони здоров’я України