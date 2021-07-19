З 1 серпня в Україні «покращать» тариф на електроенергію: хто платитиме більше?
З 1 серпня в Україні змінять тарифи на електроенергію. Нововведення стосуватимуться й системи оплати.
Про це повідомляють #Букви.
Зазначимо, що Кабінет Міністрів продовжив до 1 серпня 2021 року чинний механізм спеціальних зобов’язань щодо забезпечення електроенергією населення (ПСО). Про це свідчить постанова Уряду № 659. Відповідно, Кабмін зберіг чинну ціну для домогосподарств у розмірі 1,68 грн/кВт-год незалежно від обсягів споживання.
Однак 1 серпня дія чинної моделі ПСО завершується.
Що пропонує Кабмін?
Уряд планує низку нововведень у систему оплати послуг електропостачання. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, в Україні діятимуть диференційовані тарифи, які залежатимуть від обсягу споживання. Більш вразливі користувачі й ті, хто споживає більше електроенергії, платитимуть за різними тарифами. Галущенко заявив, що за допомогою нової моделі ПСО держава хоче захистити більш вразливі верстви населення.
Плани про запровадження нової моделі ПСО підтвердив й прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Окремо Міністерство енергетики зараз загалом в контексті розробки загальної стратегії цін на електроенергію, про які сьогодні вже неодноразово тут говорилося і багато, розробляє загальну концепцію цінової політики в державі для електроенергії, загальної для всіх. Там буде і пільга для всіх можливо, і відповідні ціни, аж до ринкових, в залежності від об’ємів споживання”, – заявляв Шмигаль.
Хто платитиме більше?
Наразі Кабмін обговорює проєкт зміни тарифів, згідно з яким споживачів розділять на чотири категорії:
- до 100 кВт-год;
- 100−300 кВт-год;
- 300−500 кВт-год;
- від 500 кВт-год.
На категорії споживачів ділитимуть, аналізуючи обсяги споживання електроенергії. Найбільше платитимуть ті, хто споживає понад 500 кВт-год. Для них передбачено максимальний тариф. За різними даними, він може становити від 3 до 3,5 грн/кВт-год.
Хто платитиме менше?
Наразі Міненерго не представило стратегію нової цінової політики щодо електропостачання. Однак представники відомства вже озвучували деякі цифри. Відомо, що ціни на електроенергію значно відрізнятимуться в різних областях України.
Очікується, що у Київській та Дніпропетровській областях ціна коливатиметься від 2,60 до 2,96 грн. Водночас в Івано-Франківській та Луганській областях платитимуть від 3,70 до 4 грн/кВт-год.
У Міненерго кажуть, що це пов’язано з різним тарифом на розподіл, адже у Києві він найнижчий, а в Луганській області – найвищий.
Разом з тим, відомство запевняє, що 6 млн домогосподарств (приблизно 40% побутових споживачів), які споживають до 100 кВт-год, встановлять тариф нижчий від нинішнього.
Єдиний фіксований тариф – 1,68 грн за кВт-год — був запроваджений урядом з 1 січня 2021 року через те, що “регулятор (НКРЕКП) підвищив тарифи на розподіл та передачу електроенергії”.
Тоді в уряді запевняли, що неприйняття такого тарифу призведе до різкого (приблизно у 2,5 раза) зростання тарифу на електричну енергію з січня.
- Наприкінці грудня 2020 року Кабінет Міністрів також скасував пільговий тариф з 1 січня 2021 року.
- У січні Верховна Рада України ухвалила постанову, якою рекомендувала Кабінету Міністрів повернути пільговий тариф. Утім досі цього зроблено не було.