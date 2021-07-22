Сміх заборонено. З художньої виставки в бібліотеці ім. Лесі Українки вилучили карикатуру на Зеленського

Український карикатурист Олег Смаль повідомив, що з його виставки вилучили карикатуру із президентом Володимиром Зеленським. Про це він написав у своєму Facebook.

За словами карикатуриста, це – перший подібний випадок в його біографії.

» Перший випадок в біографії. Я не хочу, щоб на мою виставку в бібліотеці ім. Лесі Українки приходили люди. Причина на фото. На порожньому місці була карикатура на президента Зленського. Дрібниця, але я з такою виставкою виглядаю «хоробрим» карткатуристом, котрий насміхається безжально над колишніми президентами і боїться нинішнього. Роботу зняли організатори виставки -«кабы чего не вышло…» Вибачте, наступна виставка не скоро. В Україні точно.» — , – підсумував Смаль.

Нагадаємо, що за часів Януковича, у 2013 році тодішня директорка «Мистецького арсеналу» з переляку замалювала картину пекла з депутатами-чортами та суддями-грішниками балончиком із чорною фарбою.

За кураторським задумом, картина страшного суду мала поєднати сучасне мистецтво із давніми шедеврами з вітчизняних музеїв. Проте роботу молодого художника Володимира Кузнецова, що змальовує, як горітимуть у пеклі нинішні грішники, від глядачів приховали шаром чорної фарби та завісою.