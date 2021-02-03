Заява Міністра внутрішніх справ України щодо Указу Президента про застосування санкцій

Сьомий рік поспіль Україна дає відсіч російській агресії – ганебній війні, яка вже забрала життя десятків тисяч українців. Ця війна йде на всіх фронтах: на суходолі, на морі, у повітрі та в інформаційному просторі.

Вчора Президент України Володимир Зеленський ввів у дію вкрай важливе для безпеки країни рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення роботи деяких телеканалів, які системно займалися брутальною антиукраїнською пропагандою.

Це рішення ґрунтується на Постанові Верховної Ради України, яку було прийнято в жовтні 2018 року.

Матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми та вичерпними.

І хочу застерегти: не треба плутати поняття «свобода слова» з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора. Я завжди був послідовним у цьому питанні, і тому щиро підтримую цей своєчасний та державницький крок Президента Зеленського.

Війна – час непростих рішень. Потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль та снарядів, але й від пропагандистської отрути за гроші агресора.

Тому це рішення є проявом дійсно державницької позиції, а його ухвалення – прямим обов’язком Президента, членів Уряду та РНБО.

Міністерство внутрішніх справ, як орган влади, який у тому числі відповідає за внутрішню безпеку Держави, буде чітко і в межах Закону виконувати рішення РНБО, Указ Президента України та захищати інтереси громадян України.

Національна поліція України