Зе-кандидатка в мэры Киева «полетала» над столицей. Искала Приорку?

В борьбе за кресло городского главы применяются разные методы

Зе-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук взлетела над столицей с зонтиком. Правда, полностью улететь в воздух ей не дала снизу стоящая девушка.

Об этом сообщает Информатор.

Пока неизвестно, в каком образе Верещук предстанет в своем рекламном ролике, но на ум приходит образ сказочной няни-волшебницы Мэри Поппинс из английских сказок. Информатор пытается выяснить у претендентки на должность мэра Киева, какой месседж она хотела донести своим избирателям.

Ее заметили на «стеклянном» пешеходно-велосипедном мосту в Киеве. Правда, полностью улететь в воздух ей не дала снизу стоящая девушка.

Напомним, ранее корреспондент «Громадского» пытался выяснить у Верещук, как добраться к одной из исторических локаций столицы «Приорка». Вразумительного ответа не удалось получить.

Как известно, Верещук уже однажды была мэром. В 2010 году ее избрали руководить Равой-Русской — небольшим пограничным городком во Львовской области.