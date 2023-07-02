Зеленський назвав підвищення тарифів на воду «ганебним рішенням»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення тарифів на воду.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила підвищення тарифів на холодне водопостачання та водовідведення для населення.

“М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення”, – зазначив президент.

Зеленський повідомив, що уряду доручено представити рішення у відповідь.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також назвав таке рішення неприйнятним.

“Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення”.

Він додав, що дав доручення переглянути підвищення тарифів.

“Сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень”. // Букви