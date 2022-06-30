Зміни в Україні з 1 липня 2022: пенсії, соцвиплати, допомога на дитину і комуналка

Влада країни стверджує, що в липні 2022 року зміниться прожитковий мінімум, підвищаться пенсії і з’являться нові механізми соціальних виплат.

Підвищення пенсій та прожитковий мінімум 2022 у липні

З 1 липня українські пенсіонери отримуватимуть на 93 гривні більше, ніж у попередньому місяці. Обумовлено це підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який у липні становитиме 2027 гривень.

Що стосується прожиткового мінімуму для різних категорій населення, то розмір його варіюється:

2508 грн — загальний показник на одну людину в розрахунку на місяць;

2201 грн — для дітей до 6 років;

2744 грн — для дітей від 6 до 18 років;

2600 грн — для працездатних осіб;

2027 грн — для осіб, які втратили працездатність.

Таким чином, мінімальна пенсія в липні складе 2027 грн, що дорівнює сумі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а максимальна пенсія — 20270 грн.

Соціальні виплати 2022 в липні

Крім підвищення пенсій і прожиткового мінімуму, українці можуть розраховувати і на зміни в механізмі виплат соціальної допомоги.

Аліменти виплачуються по-різному, розмір їх залежить від віку дитини:

2201 грн — для дітей до 6 років;

2744 грн — для дітей від 6 до 18 років.

При цьому, мінімальний гарантований розмір виплат, який становить 50% від прожиткового мінімуму, — це:

1100,50 грн — для дітей до 6 років;

1372 грн — для дітей від 6 до 18 років.

Рекомендований розмір виплат по аліментах може бути призначений в суді, але тільки в тому випадку, якщо у відповідача достатній дохід.

Декретні виплати і допомога матерям-одиначкам

Виплати, які може отримати жінка в період вагітності і декрету, рівні 100% середньомісячного доходу. Якщо жінка офіційно не працює, не є ФОП, то їй нараховується 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб — це 650 грн на місяць.

Термін і сума виплат теж можуть бути різними:

2730 грн — за 126 днів декретної відпустки;

3033,33 грн — за 140 днів декретної відпустки;

3900 грн — за 180 днів декретної відпустки.

Терміни встановлюються в індивідуальному порядку, коли 126 днів — це в разі пологів і вагітності, що проходять нормально, 140 днів — для важких випадків, 180 днів — для жінок-чорнобильців.

Допомога одиноким матерям визначається, як різниця між 100% прожитковим мінімумом на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї.

Дівчата, які виховують дитину одні, можуть отримати:

до 2201 грн — на дітей до 6 років;

до 2744 грн — на дітей віком 6-18 років;

до 2600 грн — на студентів стаціонару від 18 до 23 років.

Допомогу по безробіттю можна порахувати самостійно — це прожитковий мінімум, помножений на 4. У липні сума становитиме 10400 грн.

Комунальні тарифи в липні 2022

Оплачувати «комуналку» українці будуть, незважаючи на воєнний стан. З 1 липня 2022 року встановлені наступні тарифи:

газ — 7,96 грн / м3;

— 7,96 грн / м3; вода — ціна не змінюється, залишається такою ж, як була до 24 лютого 2022 року.

електроенергія:

1,44 грн / кВт-год — до 250 кВт-год на місяць;

1,68 / кВт-год — понад 250 кВт-год на місяць.

УНІАН