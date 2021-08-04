22-річна борчиня Ірина Коляденко добуває ще одну «боронзу» для України на Олімпіаді

Молода українська борчиня Ірина Коляденко виграла сутичку за бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 у латвійській спортсменки Анастасії Григор’євої

22-річна Коляденко показала вчора неймовірну боротьбу у вазі, але в півфіналі проти чемпіонки світу Тинибекової українці не вистачило досвіду.

Але на бронзовий фінал наша чемпіонка Європи-2021 була налаштована рішуче.

У боротьбі за свою першу нагороду Олімпіади Ірина діяла агресивно і рішуче, не залишивши шансів латвійка Григор’євої. // «Сьогодні»