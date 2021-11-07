Андрей Шевченко возглавил итальянский клуб «Дженоа»

Украинец подписал контракт с новым клубом до 2024 года.

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял пост главного тренера итальянского клуба «Дженоа».

45-летний специалист заключил договор с «грифонами» до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

Прежним местом работы Андрея Шевченко была национальная сборная Украины, которую он возглавлял в период с 2016 по 2021-й год. Команда под его руковолством вышла в четвертьфинал Евро-2020.

Отметим, что после 12-ти сыгранных туров текущего сезона чемпионата Италии «Дженоа» занимает 16-е место в турнирной таблице. Единственную победу в сезоне «грифоны» добыли еще в сентябре.

Ранее УНИАН сообщал, что в тренерский штаб Шевченко «Дженоа» войдут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини.

«Дженоа»: что известно о клубе

«Дженоа» — старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991-1992.

В составе «Дженоа» выступает ряд достаточно известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.

С сентября этого года «Дженоа» принадлежит американской компании «777 Partners».

УНИАН