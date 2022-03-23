Баскетбольна Євроліга оголосила про дискваліфікацію всіх російських клубів

Також анульовано всі результати російських клубів.

Виконавча рада акціонерів Євроліги ухвалила рішення про виключення російських клубів з Євроліги та Єврокубка до кінця поточного сезону, повідомляє пресслужба ліги.

Організація ухвалила таке рішення через вторгнення Росії в Україну.

Окремо зазначено, що всі результати «Зеніту», московського ЦСКА та казанського «УНІКСу» у Євролізі були анульовані.

Те саме стосується «Локомотива-Кубань», який виступає у Єврокубку.

Оновлену турнірну таблицю Євроліги без російських команд можна побачити тут.

Аналогічна таблиця Єврокубка. // LB.ua