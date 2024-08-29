Четверо українських плавців здобули медалі в перший день Паралімпіади

Українські спортсмени вибороли чотири медалі в перший змагальний день Паралімпіади-2024, яка відбувається в Парижі. Усі нагороди здобуті плавцями, зазначає Радіо Свобода.

Антон Коль здобув «срібло» на 100-метрівці на спині у класі S1. Ірина Пойда стала срібною призеркою 200-метрівки вільним стилем (клас S5). Анна Гонтар стала бронзовою призеркою на 50-метрівці вільним стилем у класі S6. Олександр Комаров здобув бронзову медаль на 200-метрівці вільним стилем (клас S5).

XVII літні Паралімпійські ігри – восьмі літні Ігри за участю спортсменів-паралімпійців України. За роки незалежності українці взяли участь у семи літніх і семи зимових Паралімпійських іграх та вибороли загалом 613 медалей.