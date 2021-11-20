Чоловіча збірна України з шахів обіграла Росію на командному ЧЄ-2021

Чоловіча збірна України з шахів обіграла Росію у командному чемпіонаті Європи 2021 року з шахів, який проходить у словенському місті Чатеж.

Про це повідомляє УНН з посиланням на “sport.ua”.

У матчі 7-го туру Україна виграла у Росії із рахунком 2,5:1,5. Три партії завершилися внічию. Перемогу збірної України приніс 19-річний Кирило Шевченко, який обіграв росіянина Кирила Олексієнка.

Україна ділить лідерство на командному чемпіонаті Європи з Азербайджаном (по 11 очок), випереджаючи Росію на один бал.

Склад чоловічої збірної України виглядає так: Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук.

Примітно, що жіноча збірна України у 7-му турі зіграла внічию з Грузією (2:2) та ділить 3-ю позицію з командою Греції (по 10 очок).