Дар’я Білодід стала чемпіонкою Європи з дзюдо

Перше “золото” української дзюдоїстки на Євро після зміни вагової категорії.

Збірна України з дзюдо здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи. У перший же змагальний день її авторкою стала 23-річна Дар’я Білодід, що виступає у вазі 57 кг.

Для Білодід чемпіонат Європи-2024 став першим за два роки, тогорічну першість українка пропускала через травму. На Євро-2024 Україна у вазі 57 кг була представлена ще дзюдоїсткою Анастасією Чижевською, однак саме Білодід вдалося потрапити у “золотий” фінал: на своєму шляху перемогла чотирьох суперниць.

у першому раунді вибила 2-разову призерку юніорських Євро (2022 та 2023 роки) Піхлу Салонен;

у другому раунді перемогла азербайджанську дзюдоїстку Ацелію Топрак, яка до 2023 року представляла на змаганнях Велику Британію;

у чвертьфіналі — Тімну Нельсон-Леві, бронзову призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку Європи-2022;

у півфіналі — Етері Ліперталіані, бронзову призерку чемпіонату Європи-2022 та №7 світового рейтингу у вазі 57 кг.

У фіналі на Білодід очікувала сутичка зі словенкою Каєю Кайзер — срібною призеркою Євро-2021. Дзюдоїстки мали зустрітися між собою вдруге: у 2023 році у чвертьфіналі Гран-прі Загребу українка зазнала поразки, отримавши третє попередження.

Для визначення переможниці дзюдоїсткам знадобився “золотий” рахунок — попри активність Білодід, завершити сутичку за чотири хвилини основного часу їй не вдалося. Втім, на початку третьої хвилини “золотого” рахунку українка перемогла: Кайзер заробила третє “шидо” і отримала у підсумку червону картку.

Що означає медаль Білодід?

Перше “золото” на змаганнях рівня чемпіонату світу та Європи після зміни вагової категорії. До 2022 року Білодід виступала на змаганнях у вазі 48 кг.

Загалом для Білодід це четверта медаль на дорослих чемпіонатах Європи. У 2017 та 2019 роках вона здобувала “золото”, а у 2021-му стала срібною призеркою (все у вазі 48 кг).

роках вона здобувала “золото”, а у 2021-му стала срібною призеркою (все у вазі 48 кг). Лише друге “золото” у кар’єрі Білодід після зміни вагової категорії. Перед цим вона вигравала турнір у вазі 57 кг лише на Кубку Європи у Ризі.

Друга медаль Білодід у сезоні 2024 року. Перед цим вона стала бронзовою призеркою Грендслему у Баку.

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