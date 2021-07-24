Дарья Белодед принесла Украине первую медаль Олимпиады-2020

Украинская Дзюдористка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль Одимпиады-2020 в весовой категории до 48 кг. В схватке за третье место она одолела Ширу Ришони из Израиля

Наша дзюдоистка была одной из главных фавориток турнира, но в полуфинале обидно проиграла хозяйке Олимпиады Фуна Тонаки.

Ришони проиграла в четвертьфинале Уранцецег Мунхбатин из Монголии, а затем выборола право сразиться за медаль, одолев в утешительной схватке Линь Чэнь-Хао из Тайваня.

В схватке за бронзу Белодед победила удержанием «Иппон» и принесла Украине первую медаль Олимпиады-2020! // «Сегодня»