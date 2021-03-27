Диллиан Уайт нокаутировал «Русского витязя» в 4-м раунде (видео)

В Гибралтаре на арене Europa Point Sports Complex состоялся бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным по прозвищу «Русский Витязь» и британцем Диллианом Уайтом по прозвищу «Похититель тел».

41-летний Поветкин за свою карьеру провел 39 боев, одержал 36 побед при двух поражениях и одной ничьей. Впервые «Русский Витязь» проиграл в 2013 году в бою с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко. Второе поражение Поветкину в 2018 году нанес британец Энтони Джошуа.

32-летний Уайт провел 29 боев, добился 27 побед и потерпел два поражения. Кроме Поветкина его также победил Джошуа.

1 раунд. Первые секунда раунда прошли спокойно, но затем Уайту удался мощный удар, от которого казалось, что Поветкин «поплыл». Впрочем, россиянину удалось прийти в себя. После этого Поветкин выбросил несколько ударов, но в основном мимо цели. Уайт явно бьет точнее.

2 раунд. Поветкин был активнее и ему удалось несколько раз провести точные удары. Впрочем, Уайт также наносил удары и у россиянина уже появилась гематома на лице.

3 раунд. На исходе первой минуты Уайт упал на колено, но дело не было не в нокдауне, а просто подскользнулся британец. После этого Уайт нанес мощнейший удар, который потряс Поветкина, но россиянин сумел выдержать удар.

4 раунд. Все! В самом начале Поветкин вновь пропустил мощный удар, после чего начался размен ударами, и это дало Александру шанс прийти в себя. В концовке раунда Уайт провел серию мощнейших ударов, Поветкин упал и рефери остановил бой!