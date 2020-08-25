«Динамо» обыграло «Шахтер» и стало обладателем Суперкубка Украины

На «Олимпийском» в Киеве состоялся матч за Суперкубок Украины-2020, в котором встречались «Шахтер» и «Динамо».

В первом матче Мирчи Луческу против «Шахтера» «Динамо» удалось одержать победу.

«Динамо» вышло вперед на 20-й минуте — Сергей Сидорчук выполнил подачу на Карлоса де Пену, а тот нанес точный удар головой.

Еще через одиннадцать минут динамовцы отличились во второй раз — Жерсон Родригес увидел, что Андрей Пятов вышел из ворот и элегантно перебросил голкипера из-за пределов штрафной.

На 37-й минуте «Шахтер» отыграл один мяч — после навеса Тете головой забил Жуниор Мораес. Еще через четыре минуты забивать мог уже сам Тете, но «Динамо» после удара с линии штрафной спасла перекладина.

Во втором тайме «Шахтер» владел преимуществом, но не сумел воплотить его в забитые мячи. В то же время редкая атака «Динамо» привела к третьему голу киевлян — Фран Соль забил головой после подачи Виктора Андриевского.

К концу матча Луиш Каштру поменял обоих центральных защитников «Шахтера» на игроков атаки, но и это не позволило «горнякам» отыграться.

«Шахтер» — «Динамо» — 1:3

Голы: Мораес, 37 — де Пена, 20, Родригес, 31, Соль, 83

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов (Фернандо, 87), Бондарь (Коноплянка, 70), Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио (Марлос, 46), Алан Патрик, Тайсон, Мораес, Тете (Соломон, 61)

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский (Леднев, 82), Шапаренко, де Пена (Андриевский, 74), Родригес, Супряга (Соль, 61)

Предупреждения: Шапаренко, 49, Караваев, 59

УНИАН