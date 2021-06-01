Эксперты оценили шансы сборной Украины по футболу на Евро-2020

Сборная Украины по футболу этим летом выступит на третьем кряду чемпионате Европы, на котором команда Андрея Шевченко явно настроена улучшить результат предыдущих двух первенств, когда ей не удалось выйти в плей-офф.

Главный соперник украинцев — австрийцы

Сборная Украины на групповом этапе сыграет с Нидерландцами (Амстердам, 13 июня), сборной Северной Македонии (Бухарест, 17 июня) и командой Австрии (Бухарест, 21 июня).

В 1/8 финала Евро-2020 выйдет две первые сборные каждой из групп, а также четыре лучших из числа занявших третьи места, то есть групповая стадия отсеет только 8 команд из 24. Аналитики БК Leon считают, что первое место в группе «С», скорее всего, займет сборная Нидерландов, а борьба за вторую строку развернется между украинцами и австрийцами, при этом шансы обеих команд оцениваются 50 на 50.

Главными фаворитами Евро-2020 эксперты называют сборные Англии и Франции. На триумф украинцев на турнире аналитики дают вероятность 1%.

Украина потеряла несколько важных игроков из-за травм

Еще в конце апреля стало известно, что Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса, который порвал крестообразные связки колена и выбыл как минимум на полгода.

Новостной дайджест Бетонмобайл сообщил, что уже в лагере сборной выяснилось, что национальной команде на Евро-2020 не поможет и полузащитник киевского «Динамо» Виктор Буяльский, у которого обнаружили трещину плюсневой кости стопы.

Однако на этом проблемы тренерского штаба Украины, судя по всему, не закончились. Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко, не игравший в концовке сезона из-за травмы, сделал в Киеве МРТ, которая показала, что у игрока частичный разрыв задней поверхности бедра. Таким образом, Коваленко сможет приступить к тренировкам только в середине июня. Не сумеет восстановиться и набрать необходимые физические кондиции и вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка, который пропустил из-за различного рода повреждений большую часть прошедшего сезона.

Украинцы еле спасли ничью в спарринге со сборной Бахрейна

Команда Шевченко в первом товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы разошлись миром со сборной Бахрейна, при этом вырвав ничью только в компенсированное время благодаря точному удару Виктора Цыганкова (1:1).

Однако стоит учитывать, что состав сборной Украины пока далек от оптимального. До сборной еще не доехали главные звезды — Александр Зинченко из «Манчестер Сити» и Руслан Малиновский из «Аталанты». Кроме того, Андрей Шевченко сейчас, скорее, пытается увидеть в деле всех кандидатов в команду, чем добиться какого-то результата.

Сборная Украины перед Евро-2020 проведет еще два спарринга: 3 июня в Днепре с командой Северной Ирландии, а 7 июня в Харькове с киприотами.