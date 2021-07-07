Евро-2020: Англия благодаря спорному пенальти обыграла Данию и вышла в финал

Англия наконец добилась своего. После поражений в полуфиналах в 1968, 1990, 1996 и 2018 годах команда впервые с 1966 года вышла в финал. Это было тяжело, пришлось отыгрываться на глазах у ревущего «Уэмбли», который гнал игроков вперед. Саутгейт, чей промах в 1996-м стоил сборной выхода в финал турнира, снял еще одно заклятие.

Сборная Англии обыграла Данию в полуфинале Евро-2020 2:1, в дополнительное время благодаря сомнительному пенальти, который заработал вовремя упав, Рахим Стерлинг. Кейн бил низом в правый от себя угол, Шмейхель угадывает и отражает пенальти, но Кейн первым успевает на добивание и отправляет мяч в дальний угол.

Команда Гарета Саутгейта в финале турнира сыграет с Италией, обыгравшей ранее Испанию. Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне.

Англия – Дания 2:1 (доп.время)

Голы:

0:1 – 30 Дамсгор, 1:1 – 39, автогол Кьер, 2:1 – 104 Кейн.

Составы:

Англия – Пикфорд, Стоунз, Уокер, Шоу, Магуайр, Сака (Грилиш, 69; Триппьер, 105), Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Филлипс, Стерлинг, Кейн.

Дания – Шмейхель, Ларсен (Васс, 67), Вестергор (Винд, 105), Кьер, Мэле, Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 88), Дамсгор (Поульсен, 67), Кристенсен (Андерсен, 79), Брэйтуэйт, Дольберг (Нергор, 67).

Предупреждения:

Магуайр (49), Васс (72).