Евро-2020: Бельгия отправляет домой команду Португалии

Сборная Бельгии с трудом удерживает минимальное преимущество и выходит в четвертьфинал, в котором 2 июля померится силами с Италией. Португальцы так не смогли распечатать ворота Куртуа, хотя шансов для этого было предостаточно, отмечает сайт УЕФА.