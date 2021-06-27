Евро-2020: Бельгия отправляет домой команду Португалии
27 июня в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Севилье (Испания) играли сборные Бельгии и Португалии. Бельгийцы в упорном поединке сумели переиграть действующих чемпионов Европы с минимальным счетом, благодаря голу Азара в конце первого тайма.
Сборная Бельгии с трудом удерживает минимальное преимущество и выходит в четвертьфинал, в котором 2 июля померится силами с Италией. Португальцы так не смогли распечатать ворота Куртуа, хотя шансов для этого было предостаточно, отмечает сайт УЕФА.
БЕЛЬГИЯ — ПОРТУГАЛИЯ — 1:0
Гол: Азар, 42
Составы:
Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Вертонген, Вермален — Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар (Дендонкер, 90+5) — де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку, Э. Азар (Карраско, 87).
Португалия: Патрисиу — Далот, Диаш, Пепе, Геррейру — Моутиньо (Фернандеш, 55), Палинья (Данилу, 78), Санчеш (Оливейра, 79) — Б. Силва (Фелиш, 55), Роналду, Жота (А. Силва, 70).
Предупреждения: Вермален, Альдервейрельд — Палинья, Далот, Пепе.
Теперь бельгийцы сыграют с Италией 2 июля в 1/4 финала.Tweet