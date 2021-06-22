Евро-2020: Хорватия не позволила Украине выйти сегодня в 1/8 финала

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В  матче   в Глазго вице-чемпионы мира хорваты сумели выбраться из группы D победив со счетом 3:1, хотя шотландцы были настроены переписать историю и впервые пробиться в плей-офф

Страсти в ее игре хватило бы на всех участников чемпионата. Но невезение плюс не самое великое мастерство — и они четвертые пока в группе D. Хорватия же выходит со второго места из группы, так как в параллельном матче англичане выиграли у чехов со счетом 1:0.

Если бы хорваты сыграли вничью, то сборная Украины сегодня вышла бы в 1/8 финала с третьего места. Теперь украинцам придется ждать следующих матчей и надеяться, что их исходы будут благоприятны и позволят пройти в плей-офф.

Группа D

Сыгранные матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница голов Очки
АнглияАнглия 3 2 1 0 2 0 2 7
ХорватияХорватия 3 1 1 1 4 3 1 4
ЧехияЧехия 3 1 1 1 3 2 1 4
ШотландияШотландия 3 0 1 2 1 5 -4 1
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