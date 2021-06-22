Евро-2020: Хорватия не позволила Украине выйти сегодня в 1/8 финала
В матче в Глазго вице-чемпионы мира хорваты сумели выбраться из группы D победив со счетом 3:1, хотя шотландцы были настроены переписать историю и впервые пробиться в плей-офф
Страсти в ее игре хватило бы на всех участников чемпионата. Но невезение плюс не самое великое мастерство — и они четвертые пока в группе D. Хорватия же выходит со второго места из группы, так как в параллельном матче англичане выиграли у чехов со счетом 1:0.
Если бы хорваты сыграли вничью, то сборная Украины сегодня вышла бы в 1/8 финала с третьего места. Теперь украинцам придется ждать следующих матчей и надеяться, что их исходы будут благоприятны и позволят пройти в плей-офф.
Группа D
|Сыгранные матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|Разница голов
|Очки
|Англия
|3
|2
|1
|0
|2
|0
|2
|7
|Хорватия
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|1
|4
|Шотландия
|3
|0
|1
|2
|1
|5
|-4
|1