Евро-2020: Хорватия не позволила Украине выйти сегодня в 1/8 финала

В матче в Глазго вице-чемпионы мира хорваты сумели выбраться из группы D победив со счетом 3:1, хотя шотландцы были настроены переписать историю и впервые пробиться в плей-офф

Страсти в ее игре хватило бы на всех участников чемпионата. Но невезение плюс не самое великое мастерство — и они четвертые пока в группе D. Хорватия же выходит со второго места из группы, так как в параллельном матче англичане выиграли у чехов со счетом 1:0.

Если бы хорваты сыграли вничью, то сборная Украины сегодня вышла бы в 1/8 финала с третьего места. Теперь украинцам придется ждать следующих матчей и надеяться, что их исходы будут благоприятны и позволят пройти в плей-офф.

Группа D