Евро-2020: Испания и Швеция отправляют сборную Украины в 1/8 финала

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Сборная Украины все-таки сыграет в 1/8 финала Чемпионата Европы, благодаря победам сборных Испании и Швеции над своими соперниками.

Шведы все-таки сумели дожать поляков в Петербурге, так что испанцы остаются вторым, но уверенно выходят в плей-офф, а вот у словаков такого шанса, видимо, нет, их место сейчас занимает сборная Украины.

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Санкт-ПетербургСанкт-Петербург 
Групповой этапГруппа E
Швеция Швеция 32 Польша Польша
Ла-КартухаСевилья
Групповой этапГруппа E
Словакия Словакия 05 Испания Испания

Группа E

Сыгранные матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница голов Очки

Швеция Швеция

3 2 1 0 4 2 2 7

Испания Испания

3 1 2 0 6 1 5 5
Словакия Словакия 3 1 0 2 2 7 -5 3
Польша Польша 3 0 1 2 4 6 -2 1
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