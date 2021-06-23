Евро-2020: Испания и Швеция отправляют сборную Украины в 1/8 финала
Сборная Украины все-таки сыграет в 1/8 финала Чемпионата Европы, благодаря победам сборных Испании и Швеции над своими соперниками.
Шведы все-таки сумели дожать поляков в Петербурге, так что испанцы остаются вторым, но уверенно выходят в плей-офф, а вот у словаков такого шанса, видимо, нет, их место сейчас занимает сборная Украины.
Группа E
|Сыгранные матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|Разница голов
|Очки
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|Словакия
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|Польша
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|1