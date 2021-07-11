Евро-2020: Италия, лучше бьет пенальти и становится чемпионом Европы

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Италия - новый чемпион Европы!

Сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 по пенальти) и стала чемпионом Европы.   Англия не реализует три пенальти подряд.На 2-й минуте открыл защитник англичан Люк Шоу. Леонардо Бонуччи сравнял счет на 67-й минуте, добив мяч  после розыгрыша углового.

В дополнительное время команды не выявили победителя, а в серии пенальти  — Англия не реализует три пенальти подряд.

Италия – Англия 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0),  пенальти — 3:2

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Голы:
0:1 – 2 Шоу, 1:1 – 67 Бонуччи.

Составы:
Италия – Доннарумма, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118), Ди Лоренцо, Кьеллини, Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 90), Барелла (Кристанте, 54), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55).

Англия – Пикфорд, Триппьер (Сака, 71), Магуайр, Стоунз, Шоу, Маунт (Грилиш, 99), Райс (Хендерсон, 74; Рэшфорд, 120), Стерлинг, Филлипс, Уокер (Санчо, 120), Кейн.

Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2.

Предупреждения:
Барелла (47), Бонуччи (55), Инсинье (84), Кьеллини (90), Магуайр (106), Жоржиньо (114).

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