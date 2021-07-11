Евро-2020: Италия, лучше бьет пенальти и становится чемпионом Европы

Сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 по пенальти) и стала чемпионом Европы. Англия не реализует три пенальти подряд.На 2-й минуте открыл защитник англичан Люк Шоу. Леонардо Бонуччи сравнял счет на 67-й минуте, добив мяч после розыгрыша углового.

В дополнительное время команды не выявили победителя, а в серии пенальти — Англия не реализует три пенальти подряд.

Италия – Англия 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), пенальти — 3:2