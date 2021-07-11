Евро-2020: Италия, лучше бьет пенальти и становится чемпионом Европы
Сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 по пенальти) и стала чемпионом Европы. Англия не реализует три пенальти подряд.На 2-й минуте открыл защитник англичан Люк Шоу. Леонардо Бонуччи сравнял счет на 67-й минуте, добив мяч после розыгрыша углового.
В дополнительное время команды не выявили победителя, а в серии пенальти — Англия не реализует три пенальти подряд.
Италия – Англия 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), пенальти — 3:2
Голы:
0:1 – 2 Шоу, 1:1 – 67 Бонуччи.
Составы:
Италия – Доннарумма, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118), Ди Лоренцо, Кьеллини, Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 90), Барелла (Кристанте, 54), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55).
Англия – Пикфорд, Триппьер (Сака, 71), Магуайр, Стоунз, Шоу, Маунт (Грилиш, 99), Райс (Хендерсон, 74; Рэшфорд, 120), Стерлинг, Филлипс, Уокер (Санчо, 120), Кейн.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2.
Предупреждения:
Барелла (47), Бонуччи (55), Инсинье (84), Кьеллини (90), Магуайр (106), Жоржиньо (114).