Київське «Динамо» дізналося суперників на груповому етапі Ліги Європи

На груповому етапі Ліги Європи 2022/23 київське “Динамо” зустрінеться з французьким “Ренном”, стамбульським “Фенербахче” і АЕКом із Ларнаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування .

Церемонія жеребкування відбулася 26 серпня у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні. Фінал турніру 31 травня прийме будапештська “Пушкаш Арена”.

Перед жеребкуванням “Динамо” потрапило до 1-го кошика за клубним рейтингом УЄФА. Компанію “біло-синім” там склали склали “Рома”, лондонський “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед”, “Лаціо”, “Брага”, “Црвена Звезда” та “Олімпіакос”. Зустрічі між ними на груповому етапі неможливі.

“Динамо” потрапило до групи B. Там суперниками українського гранда стануть “Ренн”, “Фенербахче” та АЕК Ларнака. Стартовий тур групового етапу Ліги Європи призначений на 8 вересня, фінальний – на 3 листопада. Календар матчів команди Мірчі Луческу з’явиться незабаром.

Напередодні “Шахтар” дізнався суперників у групі F Ліги чемпіонів. До квартету з “гірниками” потрапили “Реал”, РБ “Лейпциг” і “Селтік”. Стартовий тур групового етапу призначений на 6-7 вересня.