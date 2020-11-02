Перед матчем Ліги чемпіонів проти «Барселони» столичне «Динамо» втратило 13 гравців

У киян великі кадрові проблеми.

Уже післязавтра «Динамо» на «Ноу Камп» зустрінеться з «Барселоною» в рамках третього туру Ліги чемпіонів.

У матчі не зможуть узяти участь одразу 13 гравців столичного клубу. Причини різні.

Список гравців, які не зіграють із «Барселоною»:

Григорій Бущан (воротар) — коронавірус

Денис Бойко (воротар) — коронавірус

Віталій Миколенко (захисник) — коронавірус

Олександр Караваєв (захисник) — коронавірус

Олександр Тимчик (захисник) — травма

Микита Бурда (захисник) — травма

Володимир Костевич (захисник) — травма

Микола Шапаренко (півзахисник) — коронавірус

Сергій Сидорчук (півзахисник) — дискваліфікація

Денис Гармаш (півзахисник) — коронавірус

Міккель Дуелунд (півзахисник) — коронавірус

Георгій Цітаішвілі (півзахисник) — коронавірус

Тудор Белуце (півзахисник) — коронавірус

В Іспанію вирушили 19 гравців: 3 воротарі, 5 захисників, 7 півзахисників і 4 форварди.

Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко

Захисники: Попов, Шабанов, Забарний, Сирота, Кендзьора

Півзахисники: Вербич, Шепелєв, Де Пена, Циганков, Ледньов, Андрієвський, Буяльський

Нападники: Родрігеш, Клейтон, Русин, Супряга

Обслуговувати поєдинок буде англійська бригада суддів на чолі з Майклом Олівером. // LB.ua