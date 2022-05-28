Реал обіграв Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 (відео)
В Парижі пройшов вирішальний матч головного клубного турніру Європи.
28 травня у Парижі визначився переможець Ліги чемпіонів сезону 2021/22. У вирішальному матчі за трофей «Реал» переміг «Ліверпуль» – 1:0.
На 59-й хвилині єдиний гол в поєдинку забив 21-річний бразилець Вінісіус Жуніор, якому дав асист Федеріко Вальверде.
Ліверпуль — Реал Мадрид — 0:1
Гол: Вінісіус Жуніор, 59
«Ліверпуль»: Аліссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Тьяго (Фірміно 77), Фабіньо, Хендерсон (Кейта 77) – Діас (Жота 65), Мане, Салах
«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Модрич (Себальос 90), Каземіро, Кроос – Вальверде (Камавінга 86), Бензема, Вінісіус (Родріго 90+3)
Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін став третім українцем, якому підкорилася Ліга чемпіонів.
Раніше Лігу чемпіонів вигравали колишній форвард «Мілана» Андрій Шевченко (сезон 2002/2003) та екс-півзахисник «Баварії» Анатолій Тимощук (сезон 2012/2013). Лунін жодного разу не зіграв за команду в ЛЧ.
Ліверпуль — Реал: підсумки матчу
- Найкращим гравцем фіналу визнано воротаря мадридців Тібо Куртуа. 30-річний бельгієць зробив 9 сейвів. Всього по воротах голкіпера «Лівер» завдав 23 удари – 9 в площину, 6 неточних та 8 заблокованих. У «Реала» лише три удари за всю гру та тільки один (!!!) в отвір воріт — удар Вінісіуса виявився переможним.
- «Реал» здобув свій 14-й кубок Ліги чемпіонів. У «Ліверпуля» таких титулів шість.
- Карло Анчелотті став першим тренером із чотирма перемогами у Лізі чемпіонів. Він випередив Зінедіна Зідана та Боба Пейслі. Італійська легенда двічі вигравав цей трофей з «Міланом» і тепер вже двічі з «Реалом».
- Бензема, Кроос, Модрич та Карвахаль зіграли у 5-му своєму фіналі ЛЧ — всі фінали вони вигравали. Марсело теж здобув 5-й кубок ЛЧ, але у даному поєдинку він сидів на лаві запасних.
- Юрген Клопп програв третій свій фінал ЛЧ. Лише у 2019 році він з «Лівером» здобув перемогу в цьому турнірі.