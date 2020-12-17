Россия на двух Олимпийских играх будет выступать без флага и гимна

В среду, 17 декабря, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) о итогам слушаний, состоявшихся 2−5 ноября, вынес свой вердикт по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Судьи встали на сторону WADA.

Об этом сообщает официальный сайт CAS.

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Таким образом, российские спортсмены до 16 декабря 2022 не смогут выступать под национальным флагом на летних (в Токио) и зимних (в Пекине) Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры. Не будет звучать в честь победителей и гимн России.

Напомним, что в декабре 2019 года WADA рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В итоге CAS сократил срок дисквалификации на год, но оставил наказание россиян в силе.

Кроме того, из-за решения суда Лозанны российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях. // Степан ПАК, «ФАКТЫ»

 

 

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