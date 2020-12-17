Россия на двух Олимпийских играх будет выступать без флага и гимна

В среду, 17 декабря, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) о итогам слушаний, состоявшихся 2−5 ноября, вынес свой вердикт по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Судьи встали на сторону WADA.

Об этом сообщает официальный сайт CAS.

Таким образом, российские спортсмены до 16 декабря 2022 не смогут выступать под национальным флагом на летних (в Токио) и зимних (в Пекине) Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры. Не будет звучать в честь победителей и гимн России.

Напомним, что в декабре 2019 года WADA рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В итоге CAS сократил срок дисквалификации на год, но оставил наказание россиян в силе.

Кроме того, из-за решения суда Лозанны российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях. // Степан ПАК, «ФАКТЫ»