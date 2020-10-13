Сборная Украины обыграла Испанию в Лиге наций (видео)

13 октября в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Украины и Испании.

Команда Андрея Шевченко одержала победу со счетом 1:0.

В первом тайме испанская сборная владела преимуществом и контролировала мяч, заставив Бущана несколько раз поработать. Вратарь сборной Украины сначала отразил удар головой от Родриго под перекладину, а потом нейтрализовал выстрел Фати.

Ближе к перерыву у испанцев острых моментов становилось все меньше, но и сборная Украины не смогла серьезно потревожить Де Хеа.

Во втором тайме Шевченко начал освежать команду заменами и периодически хозяевам удавалось вырываться в контратаку, но в целом испанцы больше владели мячом и шли вперед. Переиграть Бущана пытались Траоре и Оярсабаль, но вратарь «Динамо» уверенно справлялся со своими функциями.

Когда казалось, что ничья будет лучшим итогом поединка для Украины, случился гол: Ярмоленко вывел Цыганкова практически один на один, Виктор заметил, что Де Хеа далеко вышел из ворот, и тут же нанес обводящий удар под штангу — 1:0.

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Последние минуты прошли на отбой. Испанцы атаковали ударами, навесами и угловыми, но защитники сборной Украины смогли отбиться.

Украина — Испания — 1:0

Гол: Цыганков, 76

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Сидорчук (Коваленко, 60), Макаренко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Цыганков, 65)

Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, Пау Торрес, Регилон, Мерино (Себальос, 46), Родри, Каналес (Ольмо, 73), Родриго (Оярсабаль, 58), Фати (Ферран Торрес, 58), Траоре. // УНИАН