Шахтар переміг Барселону в Лізі Чемпіонів (відео)

Долю поєдинку вирішив гол Данила Сікана.

У вівторок, 7 листопада, відбувся поєдинок 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів, в якому “Шахтар” протистояв “Барселоні”.

Номінально домашній матч через повномасштабне вторгнення РФ в Україну “гірники” грали в Гамбурзі на стадіоні “Фолькспаркштадіон”. Гра завершилася сенсаційною перемогою українського клубу.

Рахунок у грі був відкритий в кінцівці першого тайму – на 40-й хвилині після навісу Гіоргі Гочолейшвілі м’яч ударом голою в сітку воріт “Барселони” відправив Данило Сікан. Цей гол у підсумку і вирішив результат цього поєдинку.

“Шахтар” – “Барселона” – 1:0

Гол: Сікан, 40

“Шахтар”: Різник, Гочолейшвілі, Бондар, Ракицькій, Матвієнко, Степаненко (Назарина 73), Зубков, Криськів, Судаков, Невертон (Швед 90+8), Сікан (Келсі 62)

“Барселона”: тер Штеген, Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо (Бальде), Гюндоган, Ромеу (Педрі 59), Гаві (Лопес 81), Рафінья (Ямал 59), Левандовський, Торрес (Фелікс 59)

Попередження: Невертон 90+7 – Араухо 45+2

Відео голу Сікана:

Відзначимо, що в поточному сезоні Ліги чемпіонів Данило Сікан зіграв 4 матчі і забив 3 голи. Він є найкращим бомбардиром “гірників” у цьому турнірні.

За чотири зіграних тури “Шахтар” набрав 6 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці групи H. “Барселона” з 9 балами посідає перше місце.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів “Шахтар” зіграє проти бельгійського “Антверпена”, а “Барселона” зустрінеться з португальським “Порту”. Матчі заплановані на 28 листопада. // УНІАН