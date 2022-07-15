Суд остаточно виключив Росію зі світового футболу

Російські команди остаточно втратили шанси зіграти в новому футбольному сезоні.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) відхилив апеляції Російського футбольного союзу (РФС), московських «Динамо» і «Спартака», санкт-петербурзького «Зеніту» і «Сочі» на рішення про відсторонення від міжнародних змагань.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну всі клуби і збірні країни-агресора були виключені з міжнародних змагань рішенням ФІФА та УЄФА. У травні вони клопотали про скасування цих рішень, проте CAS відмовився скасувати «бан» представників РФ.

Згідно з релізом CAS, рішення повноважних органів залишається в силі, адже ФІФА та УЄФА діяли в рамках власних повноважень для забезпечення належного проведення змагань для решти світу.

«Російські збірні різного віку і клуби відсторонені від усіх змагань до подальшого повідомлення. Попередні рішення ФІФА і УЄФА залишаються в силі, а вимоги в задоволенні апеляцій відхилені.

ФІФА і УЄФА повинні були реагувати на ескалацію конфлікту. Поки настільки непередбачувані і безпрецедентні обставини зберігаються, представники Росії не повинні брати участь у змаганнях.

Російські футбольні команди не несуть відповідальності за військові дії в Україні, але одночасно з цим необхідно забезпечити безпечне і впорядковане проведення футбольних матчів для решти світу», — йдеться в заяві на офіційному сайті CAS.

Таким чином, представники РФ не зможуть виступати в змаганнях УЄФА і ФІФА в наступному сезоні. Ймовірно, збірну РФ також не допустять і до відбіркового турніру чемпіонату Європи-2024 з футболу, жеребкування якого відбудеться в жовтні цього року.

Зазначимо, що комісія CAS не вважала за необхідне оцінювати «природу конфлікту між Росією і Україною». Також їй «прикро, що військові дії в Україні погано вплинули на них (представників РФ – прим.) і російський футбол в цілому».

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 142-й день.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) назвали малоймовірною участь РФ і Білорусі в Олімпіаді-2024 в Парижі. Крім того, напередодні спортсменів РФ і Білорусі відсторонили від участі в чемпіонаті світу з легкої атлетики, який пройде в США. // УНІАН