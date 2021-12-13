УЕФА отменил результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Процедура была с нарушениями.

УЕФА сообщил, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена повторно.

Причиной тому послужили ошибки, допущенные во время проведения процедуры.

Ранее были сформированы такие пары.

«Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов», — указано в заявлении УЕФА.

Участие в жеребьевке принимал бывший российский футболист Андрей Аршавин. В соперники «Вильярреалу» он вытянул шар с «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала. В итоге Аршавин заново определял соперника для испанцев, им стал «Манчестер Сити».

Кроме того, когда определялся соперник «Атлетико», в корзину забыли добавить «МЮ», но добавили шар «Ливерпуля», с которым «матрасники» играли в группе. В итоге мадридцам досталась «Бавария». «Атлетико» изучал возможность проведения повторной жеребьевки, что в итоге и будет сделано.

Повторная жеребьевка начнется в 16:00. // УНИАН