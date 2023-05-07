Українець Олександр Гвоздик нокаутував суперника у Мексиці (відео)

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик (19 перемог, 15 з них — нокаутом, 1 поразка), який переможно повернувся у професіональний бокс після трирічної паузи, відсвяткував успіх у бою з Річардом Болотніксом з Латвії (19 перемог, 8 з них — нокаутом, 7 поразок, 1 нічия).

Поєдинок відбувся на арені Estadio Akron у мексиканській Гвадалахарі в андеркарді чемпіонського бою між Саулем «Канело» Альваресом та Джоном Райдером. Український призер Олімпійських ігор з першої ж трихвилинки захопив ініціативу, завдаючи супернику акцентованих ударів. У третьому раунді Болотнікс спробував переламати хід бою, але на потужний удар по корпусу Гвоздик миттєво відповів смачним аперкотом.

Долю протистояння було вирішено у шостому раунді, коли українець серією ударів змусив опонента стати на коліно. Болотнікс підвівся, але рефері не побачив у нього бажання продовжити поєдинок. 15-та перемога Гвоздика нокаутом у 20 боях на професіональному рингу! #CaneloRyder pic.twitter.com/wLMxMR7aDn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023

Нагадаємо, що своєї єдиної поразки Олександр Гвоздик зазнав у жовтні 2019 року, коли втратив чемпіонський пояс WBC у бою з росіянином Артуром Бетербієвим. У червні 2020-го українець несподівано оголосив про завершення кар’єри. І ось тепер знову штампує перемоги. // Юрій САЙ, «ФАКТИ»