Українці здобули два «срібла» та «бронзу» на старті 11-го дня Паралімпіади-2020

Україна розпочала одинадцятий – передостанній – день Паралімпійських ігор-2020 з трьох медалей. Українці піднімалися на подіум у легкій атлетиці, веслуванні та кульовій стрільбі.

«Срібло» – Ігор Цвєтов (біг на 200 метрів, клас T35)

Бігун Ігор Цвєтов удруге за Паралімпіаду в Токіо здобув «срібло». Спортсмен уже мав медаль на стометрівці та після того відмовився фотографуватися з представниками збірної ПКР під час церемонії нагородження. Легкоатлет тоді вибачився, що не приніс збірній «золото».

Зробити це на дистанції 200 метрів також не вдалося. Цвєтов знову поступився бігуну з ПКР Дмітрію Сафронову, програвши 0,25 секунди.

Медаль Ігоря стала четвертою в його кар’єрі. На минулих Іграх-2016 у Ріо він завоював два «золота».

Цвєтов – 4-разовий чемпіон світу та 3-разовий чемпіон Європи у бігу на 100 та 200 метрів. Виступає у класі T35 серед спортсменів із церебральним паралічем.

«Срібло» – Марина Мажула (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL1)

Веслувальниця Марина Мажула стала срібною призеркою Токіо-2020 у байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. У фіналі вона показала час 54.805, поступившись 0.847 секунди переможниці змагань і срібній призерці Ріо-2016 – німкені Едіні Мюллер.

Ця медаль Паралімпіади стала першою в кар’єрі 38-річної Мажули, адеж Ігри в Токіо – її дебютні. До цього спортсменка двічі перемагала на чемпіонатах світу: в 2018 і 2019 роках, а також є дворазовою чемпіонкою Європи. А почала займатися веслуванням лише в 2017-му.

Мажула виступає в класі KL1, у якому змагаються спортсменки з сильним порушенням роботи тулуба або ніг.

«Бронза» – Василь Ковальчук (стрільба з пневматичної гвинтівки, мікст, 50 метрів, клас SH2)

Другу нагороду в Токіо записав на свій рахунок стрілець Василь Ковальчук. Після четвертого місця в змішаній стрільбі з 10 метрів стоячи та «срібла» з такої самої дистанції, але лежачи, спортсмен додав «бронзу» в мікст-стрільбі з 50 метрів у положенні лежачи.

У фіналі Ковальчук з 228.9 очка поступився двом сербам – Драґану Рістічу, який уже перемагав у Токіо, та Здравку Савановичу, для якого ця медаль стала першою в кар’єрі. У боротьбі за топтрійку українець виграв перестрілку в італійця Андреа Ліверані.

Для Василя ця медаль стала четвертою в кар’єрі. На минулих Іграх він двічі здобував «золото»: в 2012 і 2016 роках. Також Ковальчук – чемпіон світу 2014 року з 50 метрів лежачи, срібний призер чемпіонату світу-2018 та дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи-2018.

Виступає спортсмен у класі SH2, у якому змагаються спортсмени з порушенням роботи кінцівок. У 1984 році він пошкодив руку, коли на нього напав ведмідь у зоопарку.

Тепер на рахунку України – 97 медалей. // Суспільне