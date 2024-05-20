Усик визнаний найкращим боксером планети незалежно від категорій

Він посунув японського чемпіона у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе.

Вчора український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф’юрі у 12-раундовому поєдинку.

Після цього бою авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, в якому Усик став новим лідером рейтингу, посунувши на друге місце Наоя Іноуе з Японії. Той нещодавно захистив титул абсолютного чемпіона у другій найлегшій вазі в бою з Луїсом Нері.

Третє місце займає американець Теренс Кроуфорд. 3 серпня у Лос-Анджелесі у нього відбудеться перший поєдинок у 1-й середній вазі проти Ісраїла Мадримова з Узбекистана.

Наразі топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring виглядає так:

Олександр Усик; Наоя Інуе; Теренс Кроуфорд; Сауль Альварес; Артур Бетербієв; Дмітрій Бівол; Еррол Спенс; Джервонта Девіс; Джессі Родрігес; Дзунто Накатані.

Варто додати, що Усик буде абсолютним чемпіоном лише до 1 червня 2024 року. За даними ESPN, Міжнародна боксерська федерація (IBF) планує забрати свій пояс, оскільки українець прострочив обов’язковий захист титулу. // УНІАН