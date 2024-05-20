Усик визнаний найкращим боксером планети незалежно від категорій
Він посунув японського чемпіона у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе.
Вчора український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф’юрі у 12-раундовому поєдинку.
Після цього бою авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, в якому Усик став новим лідером рейтингу, посунувши на друге місце Наоя Іноуе з Японії. Той нещодавно захистив титул абсолютного чемпіона у другій найлегшій вазі в бою з Луїсом Нері.
Третє місце займає американець Теренс Кроуфорд. 3 серпня у Лос-Анджелесі у нього відбудеться перший поєдинок у 1-й середній вазі проти Ісраїла Мадримова з Узбекистана.
Наразі топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring виглядає так:
- Олександр Усик;
- Наоя Інуе;
- Теренс Кроуфорд;
- Сауль Альварес;
- Артур Бетербієв;
- Дмітрій Бівол;
- Еррол Спенс;
- Джервонта Девіс;
- Джессі Родрігес;
- Дзунто Накатані.
Варто додати, що Усик буде абсолютним чемпіоном лише до 1 червня 2024 року. За даними ESPN, Міжнародна боксерська федерація (IBF) планує забрати свій пояс, оскільки українець прострочив обов’язковий захист титулу. // УНІАНTweet