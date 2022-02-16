Є перша медаль України на Олімпіаді-2022

Олександр Абраменко став срібним призером Ігор.

Фристайліст Олександр Абраменко завоював для України першу медаль зимової Олімпіади-2022 у Пекіні.

33-річний уродженець Первомайського у своїй улюбленій дисципліні — лижній акробатиці — виграв срібну медаль.

В основному фіналі українець поступився лише господареві змагань Кі Гуангпу.

«Бронза» – у представника ОКР Іллі Бурова.

Ще один український лижний акробат Олександр Окіпнюк став 9-м.

Нагадаємо, Абраменко є олімпійським чемпіоном Пхьончхана-2018 у цій дисципліні.

Підсумки фіналу

Кі Гуангпу (Китай) – 129,00 Олександр Абраменко (Україна) – 116,50 Ілля Буров (Росія) – 114,93

LB.ua