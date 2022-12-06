10 років за ґратами за службу на боці ворога проведе кулеметник «ДНР»

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок громадянину України за вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, участь у терористичній організації і діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.

Вироком Індустріального районного суду м. Дніпропетровська засудженому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що в квітні 2014 року мешканець м. Донецька вступив до лав терористичної організації «ДНР». Протягом 8 років він був стрілком і кулеметником у низці НЗФ – так званих «народному ополченні Донбасу», «Сотні Чегевари», «Слов’янській бригаді», а також «першому армійському корпусі».

Весь цей час засуджений брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції поблизу Донецька, Краматорська, Шахтарська та селища Піски.

Досудове розслідування здійснювалось ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.