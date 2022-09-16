10 та 12 років тюрми отримали коригувальники обстрілів Черкас і Лисичанська

До реальних термінів ув’язнення завдяки зібраним матеріалам Служби безпеки засуджено двох російських агентів, які співпрацювали з агресором з ідейних міркувань.

Зокрема, у Черкасах ворожим інформатором виявився колишній співробітник органів виконавчої влади, «шанувальник» забороненої в Україні партії Шарія.

Контррозвідники встановили, що від початку широкомасштабного вторгнення рф чоловік збирав і передавав російським спецслужбам координати розташування:

блокпостів;

підрозділів ЗСУ та силових структур;

адміністративних будівель органів державної влади та судових установ.

З метою конспірації чоловік надсилав фото з точною геолокацією об’єктів через закриті канали зв’язку.

У ході слідства встановлено, що він планував не тільки передавати інформацію агресору, а й запросив у свого куратора цілий арсенал зброї. За його словами, «хотів бути готовим підтримувати війська зс рф, коли вони зайдуть на територію Черкаської області».

СБУ спрацювала на випередження та затримала зрадника у червні цього року під час виконання ним чергового «замовлення» – зйомки одного з військових об’єктів регіону.

На основі зібраної СБУ доказової бази Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

У Лисичанську 27-річна місцева мешканка після вторгнення рф була завербована представником російських окупаційних військ.

Під час боїв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк зловмисниця передавала ворогу відомості про розташування та переміщення підрозділів Сил оборони України, у тому числі, кількість бойової техніки.

Вона корегувала вогонь російської артилерії по Лисичанську, зокрема, по району в якому проживала. Вона надсилала куратору фотознімки пошкоджених будівель і фрагментів ворожих касетних боєприпасів з місць влучань. Крім того, детально описувала точність влучання та масштаби руйнувань.

Також інформацію щодо результатів обстрілів Лисичанська вона розміщала у проросійській групі в Телеграм.

У квітні контррозвідники СБУ знешкодили корегувальницю, а також встановили та затримали інших членів агентурної мережі.

За матеріалами СБУ Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав її винною за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця отримала покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Очікують рішення суду за звинуваченням СБУ й інші учасники агентурної мережі.

Викриття злочинної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Черкаській, Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

СБУ