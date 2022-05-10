10 травня уражено п’ять повітряних цілей російських загарбників

Упродовж дня протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ уразила п’ять ворожих цілей.

Про це у Фейсбуці повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

«Сьогодні, 10 травня, протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних сил уражено чотири БпЛА «Орлан-10″ російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України знищила ґелікоптер Мі-24. Загалом – п’ять повітряних цілей», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що авіація Повітряних сил на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів з повітря, підтримуючи бойові дії наземних військ.