120 одиниць бронетехніки та протикорабельні комплекси: Британія готує потужну підтримку Україні

Також Україні нададуть додаткових 500 мільйонів доларів по лінії МВФ.

Приїзд прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва є демонстрацією непохитної підтримки народу України. Зокрема Джонсон повідомив про роботу над новим пакетом фінансової та військової допомоги для України.

Про це він написав у Twitter.

«Сьогодні відвідую свого друга Володимира Зеленського в Києві, демонструючи нашу непохитну підтримку народу України. Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі України проти варварської кампанії Росії», — зазначив Джонсон.

Британія поставить Києву 120 одиниць бронетехніки та протикорабельні комплекси. Крім того, Британія надасть Україні кредитні гарантії на додаткові $500 млн за лінією МВФ. Про це відзвітували на Даунінг-стріт.

Зауважимо, що вперше Україна з часів війни отримає протикорабельні ракети. // УНІАН