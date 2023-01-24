19-річна дівчина загинула внаслідок російського обстрілу прикордонного села на Сумщині

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 23 січня 2023 року окупанти з території РФ здійснили артилерійський обстріл прикордонного села Кучерівка Шосткинського району.

Під обстріл потрапили жителі села, які намагались добігти в укриття. 19-річна дівчина загинула, її батьки та хлопець отримали мінно-вибухові травми.

Співробітники поліції зафіксували наслідки обстрілу та вилучили докази. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.

Офіс Генпрокурора