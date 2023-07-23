25 пам’яток архітектури пошкодили рашисти цієї ночі в Одесі

Ракети, які випустили сьогодні вночі окупанти по Одесі, пошкодили щонайменше 25 пам’ятників архітектури.

Про це повідомив у своєму Telegram – каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Попередньо 25 пам’яток архітектури пошкоджено російськими терористами за ніч в Одесі. Серед них будівлі XIX-XX сторіччя:

– Будинок Чижевича;

– Будинок Папудової;

– Будинок Заблудовського;

– Будинок Гагаріна;

– Будинок Януша;

– Будинок Жданової;

– Будинок Рассель дель Турко;

– Будинок Масса;

– Особняк Манук-Бея;

– Будинок Ковалевського;

– Будинок Порро;

– Будинок Машевського та інші.

«Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами», – написав Олег Кіпер.

Він додав, що документація злочинів продовжується, на місцях працюють експерти.

Фото: Костянтин Ліберов