25 пам’яток архітектури пошкодили рашисти цієї ночі в Одесі
Ракети, які випустили сьогодні вночі окупанти по Одесі, пошкодили щонайменше 25 пам’ятників архітектури.
Про це повідомив у своєму Telegram – каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Попередньо 25 пам’яток архітектури пошкоджено російськими терористами за ніч в Одесі. Серед них будівлі XIX-XX сторіччя:
– Будинок Чижевича;
– Будинок Папудової;
– Будинок Заблудовського;
– Будинок Гагаріна;
– Будинок Януша;
– Будинок Жданової;
– Будинок Рассель дель Турко;
– Будинок Масса;
– Особняк Манук-Бея;
– Будинок Ковалевського;
– Будинок Порро;
– Будинок Машевського та інші.
«Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами», – написав Олег Кіпер.
Він додав, що документація злочинів продовжується, на місцях працюють експерти.
Фото: Костянтин Ліберов