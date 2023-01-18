459 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 18 січня 2023 року більше ніж 1368 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинуло та понад 909 отримали поранення.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Запорізькій – 84, Херсонській – 83, Миколаївській – 82, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 63.

Стало відомо ще про трьох загиблих дітей та трьох поранених внаслідок ракетної атаки ворога на житловий будинок у м. Дніпро 14 січня. Наразі загинуло 6 дітей. 17 поранено.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілів м. Маріуполь Донецької області у березні 2022 року отримали поранення дев’ять дітей віком від 5 до 17 років.

Офіс Генпрокурора