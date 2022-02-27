«72 години опору»: міністр оборони України звернувся до громадян
Резніков розповів про «героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків».
Уранці неділі, 27 лютого, міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців:
Дорогі українці!
72 години опору.
Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ.
Де всі ті, хто обіцяв за 2 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються.
Натомість я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок.
Я бачу тисячі і тисячі Громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються.
За майбутнє своїх дітей та онуків. За тих, кого кохають. За пам’ять своїх пращурів.
За свою Державу.
Вас бачать усі, весь світ!
Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми.
Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю.
З кожною годиною все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде.
Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою.
Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій.
Слава Україні! Слава Героям України! // ТСНTweet