Адвоката підозрюють у передаванні окупантам відомості про місцезнаходження ЗСУ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру адвокату за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що адвокат надавав представникам Російської Федерації відомості щодо місцезнаходження та кількості військової техніки Збройних Сил України у місті Харків та Харківській області. Вказані факти підозрюваний повідомляв окупантам через Телеграм.

Наразі вирішується питання щодо обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у порядку ст. 615 КПК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом УСБ України в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура