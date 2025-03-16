Андрія Гнатова призначено начальником Генштабу ЗСУ

16 березня Зеленський призначив генерал-майора Гнатова Андрія начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

Про це йдеться в указі президента.

Раніше на цій посаді перебував Анатолій Баргилевич. Зеленський призначив новим начальником Генштабу генерал-майора Анатолія Баргилевича у лютому 2024 року. Від 9 жовтня 2023 року генерал-майор Анатолій Баргилевич був командувачем Сил територіальної оборони. З 2016 року Баргилевич був начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ. Він ініціював створення управління Територіальної оборони. У 2021 році — командувач Територіальної оборони Командування Сухопутних військ, а з 2022 року — начальник штабу Східного угруповання військ.

Зауважимо, днями міністр оборони Рустем Умєров призначив Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Раніше він обіймав посаду командувача Об’єднаних сил.

На новій посаді генерал-майор Гнатов мав відповідати за формування сил і співробітництво з партнерами.

Зазначається, що Андрій Гнатов має понад 27 років військового досвіду та обіймав ключові посади — від командира бригади морської піхоти до командувача Об’єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування “Схід”.

Тоді як 26 лютого президент Володимир Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил ЗСУ України Гнатова після його призначення на іншу посаду.

Довідка. Андрій Гнатов — український військовий, генерал-майор Збройних сил України, відомий своєю службою в морській піхоті та участю в ключових військових операціях.

Освіта: У 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ.

Служба в морській піхоті:

З 2016 по 2018 роки обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти.

З 2018 по 2021 роки командував 36-ю окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

Оперативні командування:

У 2022 році призначений заступником командувача військ оперативного командування “Південь” Сухопутних військ ЗСУ.

Очолював оборону Миколаєва та брав участь у звільненні Херсонщини.

Навесні 2023 року керував обороною Бахмута, що входив до зони відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ:

У червні 2024 року призначений командувачем Об’єднаних сил ЗСУ, замінивши на цій посаді Юрія Содоля.

26 лютого 2025 року звільнений з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ згідно з указом президента Володимира Зеленського.

Нагороди:

Медаль “За військову службу Україні” (3 липня 2015 року) — за мужність та високий професіоналізм, виявлені у захисті України.

Орден Богдана Хмельницького III ступеня (21 серпня 2020 року) — за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України.

Хрест бойових заслуг (27 липня 2022 року) — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. // Букви