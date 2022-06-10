Арестович «знищив» під Херсоном ще двох безіменних російських генералів

Збройні сили України знищили ще двох російських генералів. Один з них відповідав за так званий «референдум» в Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі «Фейгін LIVE».

«Стара Збур’ївка, Херсонська область. Десятки вбитих і поранених, накриття, в тому числі там загинули два генерали — один армійський і один ФСБ-шний, причому той, який відповідав за організацію «референдуму» в Херсонській області», — зазначив він.

За його словами, імена цих генералів уточнюються.