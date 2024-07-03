Атака Росії на Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла

Сьогодні, 3 липня, росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами». Внаслідок чого постраждало 47 людей, п’ятеро загинули.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«Мешканці Дніпра досі в шоці від пережитого вранці. Оговтуються після чергового терористичного акту росіян. Та забути той жах, кажуть, зможуть не скоро», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами».