Атака Росії на Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла
Сьогодні, 3 липня, росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами». Внаслідок чого постраждало 47 людей, п’ятеро загинули.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Раніше стало відомо, що уранці 3 липня 2024 року противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed». Основною ціллю удару окупантів стала Дніпропетровщина. // Главком