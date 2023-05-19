Атака “Шахедів” на Київ: кілька зогорянь внаслідок падіння уламків збитих “Шахедів”

Внаслідок чергової атаки росіян іранськими дронами-камікадзе “Шахед” на Києв , є пошкодження уламками декількох будинків.

Про це йдеться в повідомленні мера столиці Віталія Кличка. За його словами загоряння сталось внаслідок падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Всі служби прямують на місце.

Пожежа на даху 9-ти поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі. Всі служби працюють на місці. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

В Києві повітряну тривогу оголосили в 00:41, через півгодини почала працювати ППО, було чутно до десятка вибухів схожих на збиття повітряних цілей.

Подробиці – згодом.